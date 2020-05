Mehr Polizei-Präsenz: „Skeptisch, ob Rechnung aufgeht“

In Salzburg hält sich der Protest über den Wegfall von neun Polizeiinspektionen in Grenzen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer soll in den vergangenen Tagen noch Kompromisse ausverhandelt haben. So werden nur fünf Posten komplett zugesperrt, vier Gemeinden behalten eine „Polizeistation“. Eine davon ist in Adnet. Die Verwaltung wandert nach Hallein, die vierköpfige Besetzung kann die Räumlichkeiten weiter als Stützpunkt nutzen. Bürgermeister Wolfgang Auer zeigt sich erleichtert: „Das Pickerl ‚Polizeiinspektion’ kommt weg, aber für die Bürger bleibt alles beim Alten.“

„ Maßlos enttäuscht“ ist Alois Gadenstätter, Bürgermeister von Maria Alm. In der 2000-Einwohner-Gemeinde fällt der Posten weg. „Ich bin sehr skeptisch, ob das Versprechen, dass dann mehr Polizei auf den Straßen sein wird, eingehalten wird.“

In Oberösterreich werden 21 der 140 Dienststellen geschlossen, 158 Beamte sind künftig in anderen Inspektionen im selben Bezirk stationiert. „Der Außendienst wird in Summe sicher mehr“, sagt Postenkommandant Johannes Ortner, dessen Inspektion in Wilhering, zusperrt. Ortner wird seine Funktion als Kommandant verlieren, finanziell aber nicht schlechter gestellt.

Verhalten positiv reagiert die Politik: „Wir sind offen für vernünftige Reformen“, meint Landeshauptmann Josef Pühringer ( ÖVP). Kritik kommt von einigen Bürgermeistern: „Wenn Hallstatt und Gosau schließen, gibt es in der gesamten Welterbe-Region keinen Posten mehr“, sagt Hallstatts Bürgermeister Alexander Scheutz ( SPÖ). Nur saisonal soll in den Tourismusgemeinden eine „Polizeistation“ besetzt sein.