Mehr Gäste im Sommer: Attraktionen in schwindelnden Höhen

Wurde der Sommertourismus in den Bergen bis vor wenigen Jahren noch weitgehend vernachlässigt, so haben sich die Verantwortlichen in der Zwischenzeit Gedanken gemacht. Das Angebot an Attraktionen ist vielfältiger geworden, und das zieht Touristen an.

Der Tourismusort Leogang hat sich von einem Winterskigebiet zu einer Ganzjahresdestination gewandelt, gelungen ist das durch einen Bikepark. Der Weg dorthin war nicht einfach. „2001 haben wir begonnen, die ersten fünf Jahre waren schwierig“, sagt Kornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen. Damals war die Biker-Szene noch klein und im Ort nicht alle von dem Vorhaben begeistert. Ab 2006/’07 ist der Bikepark langsam in die Gänge gekommen, ab 2010 wurde es interessant, erzählt Grundner. Hatte die Asitz-Bahn, die Biker auf den Berg bringt, zuvor 20.000 Gäste im Sommer, so sind es heute 190.000.