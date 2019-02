Masern: Vier bestätigte Fälle in Tirol

In Tirol stieg die Anzahl an bestätigten Masernerkrankungen am Freitag auf vier an. Der Fall einer Frau und eines Kindes aus dem Unterland waren bereits bekannt. Ein weiterer Verdachtsfall eines Mannes konnte indes bestätigt werden und bereits Anfang Jänner war in Tirol ein ukrainisches Urlauberkind an Masern erkrankt, sagte Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion.

Trotzdem konnte bisher kein Konnex zwischen den einzelnen Fällen hergestellt werden, erklärte Luckner-Hornischer am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Acht Babys und Kleinkinder, die möglicherweise Kontakt zu dem an Masern erkrankten einheimischen Kind in der Ordination eines Kinderarztes im Bezirk Schwaz hatten, waren bereits am Donnerstag in die Kinderklinik eingeliefert worden. Fünf von ihnen konnten mittlerweile wieder entlassen werden, hieß es.