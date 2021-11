Mann wollte 35.000 Mohnkugeln über Grenze schmuggeln

Die italienische Polizei hat am italienisch-österreichischen Grenzübergang Tarvis einen Inder festgenommen, der 45 Kilogramm getrocknete Opium-Mohnblumen von Österreich nach Italien geschmuggelt hatte. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn wurde der aus Kärnten kommende Inder mit Wohnsitz in der lombardischen Stadt Mantua angehalten. Die Beamten entdeckten im Fahrzeug die 35.000 Mohnknollen.

Wirkung wie bei Heroin



Jede Knolle, geleert und getrocknet, enthält eine Drogensubstanz, die wie Heroin wirkt. Alternativ kann die Knolle auch geraucht werden. In Italien ist der Konsum dieser Droge besonders weit verbreitet, vor allem in ausländischen Gemeinden.

Die Knollen waren zuvor in Österreich gekauft worden, wo sie legal verkauft werden, da sie als Dekorationsmaterial verwendet werden, berichtete die Polizei. In der Vergangenheit wurden von der Grenzpolizei in Tarvis große Mengen von Mohnknollen beschlagnahmt, die nach Italien geschmuggelt worden waren.