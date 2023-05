Mann (87) verwechselte Bremse mit Gas, Pkw überschlug sich

Ein 87-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Mittelberg (Kleinwalsertal) mit seinem Wagen 50 Meter rückwärts über einen Hang abgefahren und hat sich am Ende überschlagen.

Laut Polizei verlor der Senior die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf einem Parkplatz wenden wollte und dabei Gas- und Bremspedal verwechselt haben dürfte.

➤ Mehr dazu: Führerschein-"Fitnesstests" für alle ab 70 Jahren?