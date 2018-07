Luftballon-Flug von OÖ nach Australien: „Unmöglich“

Die Nachricht, dass einer ihrer Ballone nach dem Kindergartenfest Anfang Juni bis nach Australien geflogen sei, sorgte bei den Schützlingen des Kindergartens in St. Willibald (Bezirk Schärding) in der Woche vor den Sommerferien für helle Aufregung. Ein Australier aus Dalystone nahe Melbourne soll dem kleinen Mateo in einem Brief auf die am Ballon befestigte Grußkarte geantwortet haben. Doch Experten, die den Ballonflug über 14.000 Kilometer als unrealistisch bezeichnen, drohen das Sommermärchen zum Platzen zu bringen.