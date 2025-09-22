Lotto-Spannung steigt: 4,4 Millionen Euro Vierfachjackpot wartet

Am vergangenen Sonntag hat es erneut keinen Sechser gegeben, womit nun bereits schon wieder vier Runden en suite sechserlos geblieben sind. Damit geht es am kommenden Mittwoch (24. September) um einen Vierfachjackpot mit einer Sechser-Gewinnsumme von rund 4,4 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer:innen glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl, der einen Gewinn von jeweils knapp 52.000 Euro brachte. Ein Gewinn wurde in Niederösterreich mit dem ersten von zwei Tipps auf einem Normalschein erzielt, einer via die Spieleseite win2day mit dem zwölften von 20 Quicktipps.