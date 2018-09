Lokalbahnen fahren auf Erfolgsspur

Die Lücke wurde mit einer neuen Brücke geschlossen. 600 Meter Gleise und 30 Millionen Euro waren dazu nötig, die Gmundner Straßenbahn in Oberösterreich mit der Traunseebahn zu verknüpfen.

Am vergangenen Wochenende wurde die Eröffnung nach vier Jahren Bauzeit mit großem Trara in der Stadt gefeiert. Die Hoffnung der Lokalpolitik für die Zukunft ist, dass der Pkw-Verkehr in Gmunden reduziert wird. „Wir wollen für die täglichen Fahrten eine Alternative zum Auto bieten, die angenehm zu benützen ist“, sagt SPÖ-Mobilitätsstadtrat Wolfgang Sageder. Entlang der Linie, die bis nach Vorchdorf führt, wird viel gebaut. Schüler und Berufspendler sind die wichtigste Zielgruppe des neuen Angebots.

Was heute Grundlage für ein Erfolgsprojekt sein soll, wäre in den 1990er-Jahren beinahe verschwunden. „Die Straßenbahn war von der Einstellung bedroht. Auch die Traunseebahn war nie eine Massenbahn. Sie hat erst in den vergangenen zehn Jahren eine Renaissance erlebt“, erinnert sich Sageder. Es war der Zeitgeist der 1970er- und 80er-Jahre, dass die Zukunft der Mobilität allein Auto und Bus sind. „Damals sind viele Lokal- und Regionalbahnen gestorben“, erinnert sich der SPÖ-Stadtrat.

In der jüngeren Vergangenheit hat ein Umdenken eingesetzt, dass eine Aufblühen vieler beinahe am Abstellgleis gelandeter Linien eingeleitet hat. Seit 2012 haben die Regionalbahnen die Passagierzahlen auf 36,5 Millionen jährlich gesteigert. Ein Plus von 12 Prozent.