Lockerungen: Wenn - trotz steigender Zahlen - die Masken fallen

Die meisten Gäste können die Freude des Personals nachvollziehen und sehen die Lockerung positiv, "solange der Hausverstand da ist". Etwas skeptischer ist Angelos aus Griechenland: "Wir sollten die Maske noch ein paar Monate tragen, das wäre sicherer. Wir sollten uns an Asien orientieren, dort ist es ganz normal. In Österreich fühlen sich viele durch die Maske eingeschüchtert."

Die letzten Maskenträger

Im Alt Wien in der Inneren Stadt halten sich Freude und Sorge die Waage. Werner Vlasich arbeitet dort als Kellner und musste nur einen moderaten Schutz tragen, der am Kinn befestigt wurde. Aufgrund der zuletzt steigenden Zahlen hat er leichte Bedenken, dass dieser in Zukunft nicht mehr getragen werden muss. Gleichzeitig gibt er zu bedenken, dass die Kellner zu den Letzten gehörten, die noch Masken tragen mussten. "Es war also an der Zeit."