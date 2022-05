Lkw-Brand löste auf Brennerautobahn massive Staus aus

Nach einem Alleinunfall ist ein Lkw am Samstag auf der Brennerautobahn (A13) ausgebrannt. Der 63-jährige bulgarische Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug zunächst gegen einen Aufpralldämpfer bei der Ausfahrt zum Wipptalerhof. In weiterer Folge streifte er eine Betonschutzwand, dabei dürfte der rechte Fahrzeugtank beschädigt worden sein. Als sich der Treibstoff entzündete, stoppte der Bulgare den Lkw und brachte sich in Sicherheit. Die A13 war für zwei Stunden komplett gesperrt.

Laut Polizei bildeten sich massive Staus in beide Fahrtrichtungen. Das Feuer beschädigte auch den Fahrbahnbelag, diesbezüglich notwendige Arbeiten würden Anfang nächster Woche durchgeführt, hieß es.