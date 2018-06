Linzer Luft: Forderung nach weiterer Pkw-Umrüstung

Er fordert von Verkehrsminister Norbert Hofer, dass neben Software-, auch Hardware-Nachrüstungen bei den Dieselautos vorgeschrieben werden. Die Pkw müssten etwa mit Katalysatoren ausgestattet werden. Das UBA hatte berechnet, dass die Software-Updates auf die Linzer Situation angewandt nur eine Reduktion der Emissionen von 2,5 Prozent bringen.

Am Freitag hofft Anschober bei der Konferenz der Umweltlandesreferenten in Salzburg auf den Beschluss einer gemeinsamen Forderung. Schon am Donnerstag werden Land OÖ und Stadt Linz konkrete Maßnahmen gegen die Stickoxid-Werte verhandeln.

Wolfgang Atzenhofer