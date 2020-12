Lawinenabgang in Osttirol: Straße verlegt

Ein Lawinenabgang in Prägraten am Großvenediger in Osttirol hat Montagabend eine Gemeindestraße auf einer Länge von rund 60 Meter verlegt. Das Schneebrett löste sich laut Polizei auf etwa 1.420 Metern Seehöhe und wies eine Breite von 100 Metern auf. Im Zuge der Sondierung des Lawinenkegels wurde kein Verschütteter festgestellt.

Der dortige Streckenabschnitt war bereits vor dem Lawinenabgang durch die Lawinenkommission gesperrt. Die Sperre blieb aufrecht. Im Einsatz standen die Feuerwehr Prägraten, die Bergrettung Prägraten/Großvenediger und die Polizei Matrei in Osttirol.