"Lange Nacht der Kirchen" lockte rund 300.000 Besucher an

Rund 700 Gotteshäuser haben am Freitag österreichweit wieder zur ökumenischen "Langen Nacht der Kirchen" eingeladen. Laut den Veranstaltern haben wie schon im Vorjahr rund 300.000 Besucherinnen und Besucher das Angebot genutzt, wie Rückmeldungen aus allen Bundesländern ergeben hätten, berichtete Kathpress.

Die Veranstaltung fand zeitgleich in allen österreichischen Diözesen sowie in Teilen der Schweiz, im italienischen Südtirol und in Tschechien statt.