Landeshauptmann Doskozil bedroht: Prozess in Graz

Heute muss er sich im Straflandesgericht Graz verantworten, angeklagt ist versuchte Nötigung:

"Warum kommen Sie auf den Blödsinn?" Der Angeklagte humpelte auf Krücken in den Stall humpelte, weil er nach einem Unfall nur noch ein Bein hat. Auf die Frage des Richters zuck er mit den Schultern: "Ich habe grundsätzlich ein Alkoholproblem. Da neige ich zu so was."

Doskozils Neffe ist ebnfalls heute als Zeuge zum Prozess geladen. Er war es, der die Anrufe bekam und die Polizei informierte. "Du kannst ja nicht wissen, wer das ist. Er hat gesagt, er steht schon 100 Meter neben mir. Natürlich ängstigt man sich da. Du schläfst nicht mehr gut, machst in der Arbeit Fehler. Das ist im Kopf." Die Telefonate hörten Freunde mit, er hatte den Lautsprecher an. Der Angeklagte entschuldigt sich bei dem Zeugen: "So wollte ich das nie, Sie müssen mich verstehen..."

Dass er bei dem Anruf ausgerechnet Doskozils Neffen erwischt habe, sei ihm nicht bewusst gewesen. "Das hat keinen terroristischen oder politischen Hintergrund." Er habe die Nummer einfach von Kollegen gehabt. 20 Vorstrafen hat der 52-Jährige übrigens schon. "Leider."