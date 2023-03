Land Tirol startet Umfrage für Seilbahn im Raum Innsbruck

Konkret könnte eine Seilbahn - die im Stadtgebiet als City Cable Car in festen „Trassen“ oberhalb der Straße verkehren würde und außerhalb der Stadt regulär über Liftstützen geführt wird - am Leipziger Platz oder Hauptbahnhof starten. Weiters könnte sie über die Olympiaworld in Innsbruck-Mitte über Igls/Lans bis zur Talstation der Patscherkofelbahn fahren. Damit könnte die Olympiaworld vom Sillpark aus in fünf Minuten erreicht werden. Die City Cable Car könnte enge Wendungen und Kurven meistern, zudem könnten Fahrräder transportiert und der touristische Verkehr zur Patscherkofelbahn reduziert werden.

Seilbahn als Öffi

„Eine Seilbahn im Großraum Innsbruck als öffentliches Verkehrsmittel ist eine Idee, über die man diskutieren sollte. Es wird sich zeigen, ob dies eine realisierbare und ergänzende Mobilitätsform der Zukunft sein kann“, sagte Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung. „In vielen Großstädten auf der Welt sind Seilbahnen bereits als öffentliche Verkehrsmittel etabliert und auch in unserer Nähe gibt es bereits gut funktionierende Beispiele“, ergänzte Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) mit Verweis auf die Rittnerbahn in Bozen, die die Stadt über mehrere Zwischenhalte mit dem Rittner Ortsteil Oberbozen verbindet und bis zu 6.000 Personen pro Tag befördert. In Innsbruck gibt es bereits ein ähnliches Beispiel in kleinerem Umgang: Der Stadtteil Hungerburg wird über eine Standseilbahn mit dem Stadtzentrum (Congress) verbunden.