"LAB65": Wien will Jugendliche von der Straße holen

Dort, wo alles aussichtslos scheint, will ein neues Projekt des Fonds Soziales Wien und des Wiener Hilfswerks ansetzen. Unterstandslose Jugendliche und junge Erwachsene finden ab sofort in der Gumpendorfer Straße 65 in Wien-Mariahilf Unterstützung in Form von Beratung, Coaching und Vernetzung, so der Sozialsprecher der Neos Wien, Jörg Konrad.

„Wir wollen möglichst früh die Spirale der Wohnungslosigkeit durchbrechen und jungen Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen“, beschrieb Sozialstadtrat Peter Hacker die Vision des „LAB65 – Leben, Arbeit, Bildung“ am Mittwoch bei der Eröffnung.