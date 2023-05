"Kopfgeld" ausgesetzt: Bereits vier Wölfe zum Abschuss freigegeben

Elf tote und rund 30 vermisste Schafe im Almgebiet von Prägraten (Bezirk Lienz) – diese Bilanz des Pfingstwochenendes zu der Anordnung der Tiroler Landesregierung für einen Wolf in Osttirol geführt, hieß es in einer Aussendung des Landes. Damit werden aktuell allein in Osttirol drei Wölfe gejagt, ein weiterer im Ötztal.

„Mit der neuen Verordnung für Prägraten dehnen wir das Gebiet, in dem ein Wolf geschossen werden kann, noch einmal aus und erhöhen die Chancen, dass die Jägerschaft das Schadtier oder die Schadtiere auch tatsächlich erlegen kann“, erklärte Landeshauptmann Josef Geisler (ÖVP).

Kopfgeld für totes Tier

In Tirol wird der freigegebene Abschuss von Problemwölfen offenbar zunehmend mit einem „Kopfgeld“ bzw. einer Prämie verbunden. Nachdem die Gemeinde Umhausen im Ötztal bereits eine Abschussprämie für einen dortigen Wolf ausgesetzt hatte, geschah dies laut Medienberichten nun auch in Osttirol.