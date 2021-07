Ein Kletterer ist am Samstagvormittag in Steinbach am Attersee (Bezirk Gmunden) 20 bis 30 Meter durch felsiges Gelände abgestürzt. Der 50-jährige Deutsche blieb verletzt am Wandfuß des Mahdlgupf-Klettersteiges liegen. Er wurde von Team eines Notarzthubschraubers mithilfe eines Taus geborgen und ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen. Laut Polizei handelte es sich um einen geübten Barfußkletterer.