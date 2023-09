Klagenfurt: Serieneinbrecher bedrohte Mann mit gestohlener Pistole

Am Donnerstag hatten mehrere Personen Anzeige erstattet, da der 49-Jährige mit einer Pistole hantiert haben soll. Gegenüber der Polizei stritt dieser ab, eine Waffe bei sich zu haben. Im Rucksack des Mannes wurden dann aber eine halbgeladene Faustfeuerwaffe sowie zwei Magazine samt Munition gefunden.

Bargeld und Tabakwaren gestohlen

Bald stellte sich heraus, dass die Waffe bei einem Einbruch am 2. September 2023 gestohlen worden war, darüber hinaus wurden dem Mann sieben weitere Einbrüche in Gastronomie- und Handelsbetriebe in Klagenfurt nachgewiesen. Diese waren in der Zeit von 19. August bis 4. September verübt worden.

Der 49-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, hatte dabei Bargeld und Tabakwaren gestohlen und auch Möbeltresore aus den Verankerungen gerissen. In einem der Tresore hatte sich die Pistole befunden. Durch die Einbrüche entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.

