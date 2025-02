Kinderprogramm: Wohin in den Semesterferien?

Die Weihnachtsferien sind kaum vorbei, da sind in Wien und Niederösterreich schon die Semesterferien in vollem Gange. Eine gute Nachricht für schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Weniger gute Nachrichten für Eltern, die sich ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für ihren Nachwuchs überlegen müssen. Doch Wien hat für Kinder in den Semesterferien einiges zu bieten.

WienXtra-Ferienspiel

Das WienXtra-Ferienspiel hat eine lange Tradition. Auch in den Semesterferien gibt es wieder zahlreiche Veranstaltungen, viele davon gratis: vom Mitspielzirkus, Klettern und Kinderkochkurse über Comic-Zeichnen bis zu Skateboardworkshops. Infos und Anmeldung unter wienxtra.at/kinderaktiv

Spieletage im Rathaus

Am 6., 7. und 8. Februar verwandelt sich das Wiener Rathaus in eine Spielewelt für Kinder von 3 bis 13 Jahren: Es warten die neuesten Brettspiele, digitale Spielezonen und Bastel- und Kreativstationen. Infos: wienxtra.at/spielebox/spieltage