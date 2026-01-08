Private Kindergärten: 3,5 bzw. 3,7 Prozent Gehaltsplus

Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen und Assistenzkräfte in privaten Einrichtungen bekommen künftig 3,5 bzw. 3,7 Prozent mehr Gehalt. Das neue Mindestgehalt für Kindergartenpädagoginnen im ersten Jahr liegt damit nun bei 3.170 Euro, für Assistenzkräfte bei 2.216 Euro, wie laut den Gewerkschaften GPA und vida beim im Sozialministerium angesiedelten Bundeseinigungsamt festgelegt wurde.

41 Prozent der Kindertagesheime (Kleinkindgruppen, Kindergärten, Horte) haben laut Statistik Austria einen privaten Erhalter, werden also nicht von Gemeinden oder Städten betrieben. Nur für einen Teil des Privatkindergartenpersonals gilt allerdings ein Kollektivvertrag. Für alle übrigen vereinbart die Gewerkschaft jedes Jahr beim Bundeseinigungsamt einen Mindestlohntarif.

Für die GPA sichert die Erhöhung die Kaufkraft. Besonders vor dem Hintergrund der Wirtschaftslage ist das Gehaltsplus laut vida ein wichtiges Signal.