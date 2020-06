Kein Weihnachtsurlaub für Kartnig

Am Heiligen Abend im Gefängnis, am Christtag ebenfalls: Hannes Kartnig blitzte mit seinem Wunsch, wenigstens am ersten Weihnachtsfeiertag tagsüber nach Hause zu dürfen, bei der Leitung der Justizanstalt Graz-Jakomini ab.

Zwölf Stunden sieht das Gesetz für Strafgefangene vor, in denen sie Ausgang erhalten könnten. Den entsprechenden Antrag stellte der Ex-Präsident des SK Sturm zu Wochenbeginn. Doch Freitag winkte die Behördenleitung endgültig ab. "Das wird von uns nicht genehmigt", betont Manfred Ulrich, Sprecher der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Wie bereits vergangenen Sonntag im KURIER angekündigt, schätzte General Peter Prechtl, Chef der Justizvollzugsdirektion in Wien, Kartnigs Chancen auf Freigang zur Weihnachtszeit als "eher undurchführbar" ein.

Das habe aber nichts mit Kartnigs saloppem Umgang mit der Fußfessel in jüngerer Vergangenheit zu tun, beteuert man in der Justizanstalt. Dem Steirer wurde zugestanden, seine rechtskräftige Haftstrafe von 15 Monaten wegen Finanzvergehen im elektronisch überwachten Hausarrest zu verbüßen. Doch Kartnig interpretierte die Spielregeln zu weit, ging mit Fußfessel zu einer Opernpremiere in Graz und speiste in einem noblen Wiener Hotel: Nach nur fünf Wochen musste er wieder ins Gefängnis einrücken. Dort teilt er sich nun mit Ex-Bundesliga-Spieler Sanel Kuljic eine Zelle und arbeitet auf der Krankenstation.