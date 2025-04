Kein Helm beim E-Bike-Fahren: Mitverschulden bei Unfall möglich

Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen: E-Bike-Fahrerinnen bzw. -Fahrer ohne Helm, die unverschuldet bei einem Unfall am Kopf verletzt werden, kann in Zukunft eine Mitschuld angerechnet werden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Donnerstag dazu eine Entscheidung veröffentlicht. Die Folge: Auch wenn man nicht am Unfallhergang schuld ist, bekommt man nur einen Teil des sonst zur Gänze zustehenden Schmerzengeldes vom Unfallgegner bzw. dessen Haftpflichtversicherung, warnte der ÖAMTC am Freitag.

"Diese Entscheidung kommt nicht überraschend. Schon vor mehreren Jahren hat der OGH ähnlich bei Rennrad- oder Motorradfahrerinnen und -fahrern ohne Schutzkleidung entschieden", sagte Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC Rechtsdienste. "Auch hier wurde fehlendes oder mangelhaftes Schutzequipment als schmerzensgeldmindernd gewertet."