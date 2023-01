Kapfenberg: Mann bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Ein 56-jähriger Mann hat am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) eine lebensgefährliche Rauchgasvergiftung erlitten. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag in der Früh mitteilte, wurde er ins LKH Bruck an der Mur eingeliefert. Er dürfte mit einer brennenden Zigarette auf dem Sofa eingeschlafen sein, wodurch es gegen 21.30 Uhr zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung kam. Eine Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr.