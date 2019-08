Kärntner unter Rasenmähertraktor eingeklemmt

Ein 56-jähriger Kärntner ist am Donnerstag mit seinem Rasenmähertraktor abgestürzt. Wie die Polizei berichtete geriet er beim Mähen in seinem Garten in Schiefling (Bezirk Klagenfurt-Land) über eine zwei Meter hohe Steinschlichtung. Er wurde unter dem Gefährt eingeklemmt. Seiner Ehefrau und einem Nachbarn gelang es, den Verletzten zu befreien. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.