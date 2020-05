Kärntner mit Traktor über steile Wiese abgestürzt

Ein 44 Jahre alter Kärntner ist am Samstag in St. Oswald in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal/ Drau) mit seinem Traktor über eine steile Wiese abgestürzt.

Das Gefährt überschlug sich dabei laut Polizei mehrmals, durch die Überrollbügel blieb die Fahrerkabine aber stabil.

Arbeiten an einem Zaun

Der 44-Jährige hatte auf einer Wiese Arbeiten bei einem Zaun durchgeführt. Als er einen Steilhang bergauf fuhr und den Traktor wendete, sprang der Gang heraus und der Traktor begann talwärts zu rollen.

Auf der steilen Wiese wurde das Gefährt immer schneller und überschlug sich mehrfach, bis es seitlich zum Stillstand kam. Der Lenker wurde verletzt ins Spital gebracht.