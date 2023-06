Kärntner Betrüger flog mit Privatjets ohne zu bezahlen

Die Ermittlungen hatten bereits im Jänner 2023 begonnen. Eine Privatjet-Charter-Firma hatte Anzeige erstattet, dass der Mann Flüge für einen Tagestrip von Klagenfurt nach Ibiza gebucht und in Anspruch genommen und als Zahlungsbeleg eine gefälschte Überweisungsbestätigung vorgewiesen hatte.

Der Rechnungsbetrag war aber nie bezahlt worden. Auch in Deutschland liefen im Mai Ermittlungen, weil der 25-Jährige auf die gleiche Weise Hin- und Rückflüge von Stuttgart nach Nizza in Anspruch genommen, weshalb der Mann in Feldkirchen kurzzeitig festgenommen und schließlich auf freiem Fuß angezeigt wurde.