Kärnten: Schülertransport-Lenker soll Bub sexuell belästigt haben

Ein Lenker eines Schülertransportes in der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee soll einen Buben sexuell belästigt haben. Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage eine entsprechende Meldung von mediapartizan.at. Mittlerweile wurde Strafantrag gegen den Mann eingebracht.

