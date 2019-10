Kärnten: 69-Jährige überwies tausende Euro an Liebesbetrüger

Eine 69 Jahre alte Kärntnerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist im Internet Opfer eines Liebesbetrügers geworden. Sie hatte den Täter - einen angeblichen US-General - laut Polizei über eine Partnerbörse kennengelernt. Er stellte ihr Goldbarren als Geschenk in Aussicht, woraufhin die Frau dafür mehrere Tausend Euro an angeblichen Lager- und Zollgebühren überwies.

Weil sie schließlich auch noch das " FBI New York" über einen Messenger-Dienst zu Zahlungen aufforderte, wurde die Kärntnerin misstrauisch. Sie ging zur Polizei und erstattete Anzeige.