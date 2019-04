Kälteeinbruch und Regen: Das bringen die Osterferien

Bergwetter

Auch Skifahrer kommen am Wochenende trotz Kälte und Wintereinbruch eher nicht auf ihre Kosten. Am Freitag bleibt es in Österreichs Bergen bei trüben und winterlich kalten Wetterverhältnissen. Ab etwa 800 Meter Seehöhe ist mit Neuschneezuwachs zu rechnen, darunter sollte der warme Boden für rasches Schmelzen der weißen Pracht sorgen. Am Alpenostrand bleibt es bei lebhaftem, eisigem Nordwind, sonst ist es schwach oder mäßig windig. In 2000 Meter Seehöhe liegen die Nachmittagstemperaturen nur noch zwischen minus sieben und minus zwei Grad.

Am Samstag gibt es in den Alpen westlich von Salzburg vormittags zaghafte sonnige Auflockerungen; am Nachmittag sind aber auch hier wie im restlichen Bergland die Gipfel in dichte Wolken gehüllt, gelegentlich fällt etwas Schnee. Dazu weht mäßiger Wind aus Norden, auch am Alpenostrand flaut der Wind allmählich ab. Mit Nachmittagstemperaturen in 2000 Metern Seehöhe zwischen minus acht und minus drei Grad ist der Samstag in den Bergen voraussichtlich der kälteste der kommenden Tage.