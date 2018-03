Junge Zündler zeigten Fahndern Stinkefinger

Brandserie.

Zwei Burschen sollen im Raum Mattighofen sieben Mal als Brandstifter aktiv gewesen sein. Kurze Zeit nach ihrer letzten Brandstiftung standen Freitagabend Polizisten in Mattighofen (Oberösterreich) in den Wohnungen zweier verdächtiger Jugendlicher. Die Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren werden beschuldigt, in ihrer Heimatstadt und im benachbarten Salchen für eine Brandserie verantwortlich zu sein. Innerhalb der vergangenen Woche soll das Duo sechs, seit Jänner sogar sieben Zündeleien begangen haben.

„Immer, wenn die Sirene zu hören war, wurde die Verunsicherung größer“, sagt der Mattighofener Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer, selbst aktiver Feuerwehrmann. Samstagvormittag wurde er von vielen erleichtert auf die Klärung der Brandserie angesprochen.

Zuletzt wollten die beiden Verdächtigen am Freitag mit mehreren Feuerstellen ein Waldstück und einen Jägerhochstand abfackeln. Dabei sollen sie Grillanzünder verwendet haben. Doch die Brände wurden entdeckt und von den Feuerwehren gelöscht. Seit der Vorwoche sollen der Schüler und der arbeitslose 15-Jährige eine Gartenhütte und einen weiteren Jägerhochstand sowie eine Wiese abgefackelt und im Mattighofener Waldkindergarten ein zum Glück rasch entdecktes Feuer gelegt haben. Vor der Aktion im Kindergarten misslang den Zündlern der Versuch, eine Rotkreuzhütte anzuzünden. Im Jänner soll der 15-Jährige mit einem anderen 14-Jährigen ein Bootshaus niedergebrannt haben.