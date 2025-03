Ist Grassers Kritik an den Medien gerechtfertigt?

Das mediale Interesse an der Verhandlung des Oberste Gerichtshofs (OGH) in der Causa Buwog war enorm. In dieser Folge von "Der Chefredakteur" geht es darum, wieder KURIER in dem Fall berichtet hat.

Chronik-Redakteurin Teresa Sturm und Chefredakteur Martin Gebhart sprechen über Grassers Kritik an den Medien, Fehler, die passiert sind und was dieses Verfahren so besonders macht.