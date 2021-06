Instrumentenschmuggel nach Österreich: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Instrumente wurden in drei Lieferwagen transportiert und sind Teil der größten Sammlung dieser Art weltweit. Sie befanden sich im Besitz des verstorbenen kubanischen Künstlers Jose Vazquez. Die beiden US-Bürger, Vazquez 62-jähriger Bruder und dessen Ehefrau, die die Streichinstrumente illegal nach Österreich einführen wollten, wurden angezeigt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass das Ehepaar versuchen wollte, die Instrumente einem Interessenten in Österreich zu verkaufen. Die beiden US-Bürger sind inzwischen nach Miami zurückgekehrt, wo sie leben. Was mit der Sammlung geschehen soll, ist noch unklar. Der Anwalt urgiert, dass sie freigegeben wird.

In Lieferwagen eingepfercht

Die Streichinstrumente waren zusammen mit Gemälden, Partituren und anderen Gegenständen von hohem künstlerischem Wert in drei Lieferwagen eingepfercht. Die US-Bürger hatten keine Genehmigung seitens des Kulturministeriums in Rom zur Ausfuhr der Instrumente. Die Sammlung war erst vor zehn Jahren aus Wien ausgeführt worden.

Jose Vazquez verstarb im vergangenen März im Alter von 70 Jahren am Coronavirus. Seit Jänner befand sich die Sammlung im Schloss Orsini-Odescalchi in Bracciano bei Rom, davor war sie im Museum San Colombano in Bologna und im Schloss von Duino in Triest ausgestellt. Eine auf Erbrecht spezialisierte spanische Anwältin soll nun bestätigen, ob Vazquez Bruder wirklich die Sammlung von schier unermesslichem Wert geerbt hat.