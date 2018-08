Innsbrucks Stadtchef Willi: „Müssen in Grundmarkt eingreifen“

Die Koalition

Die Vierer-Koalition aus Grünen, SPÖ, ÖVP und Für Innsbruck (FI) war auch schon in der vergangenen Legislaturperiode in Innsbruck am Ruder. Nun gibt es aber mit Georg Willi (Grüne) einen neuen Steuermann. Er löste Christine Oppitz-Plörer ab, die als Vize-Bürgermeisterin an Bord blieb. Für Willi ist es jedoch schwieriger, Kurs zu halten. Denn Oppitz-Plörer hatte, anders als der grüne Bürgermeister, auch mit drei Parteien eine Mehrheit und konnte bei koalitionären Konflikten mit SPÖ und Grünen immer wieder die FPÖ als Joker bei Abstimmungen ziehen.

Böse Überraschungen Nach der Gemeinderatswahl kam ein finanzielles Desaster nach dem nächsten ans Licht. Ein von Willi geforderter Kassa-Sturz zeigte, dass die Stadt 100 Millionen Euro Schulden hat. Jährlich müssen nun 18 Millionen Euro eingespart werden. Eine Finanzbombe platzte bei dem – auch mit den Stimmen der Grünen – auf den Weg gebrachten Neubau der Patscherkofelbahn erst nach der Wahl. Schon zuvor waren die Kosten von ursprünglich 41 auf 55 Millionen Euro gestiegen. Inzwischen mussten weitere elf Millionen nachgeschossen werden. Und auch die Plankosten für den städtischen Anteil am Neubau der Hochschule MCI hielten nicht Stand. Das Projekt ist vorerst auf Eis gelegt.

Leistbares Wohnen war ein zentrales Thema im Innsbruck-Wahlkampf. Doch innerhalb der Koalition besteht keine Einigkeit darüber, wie das Problem gelöst werden soll. ÖVP und FI stimmten diese Woche, wie berichtet, gegen Zwangswidmungen für sozialen Wohnbau.

Zur Person Mit 53 Prozent der Stimmen setzte sich Georg Willi am 6. Mai 2018, seinem 59. Geburtstag, in der Direkt-Stichwahl gegen Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) durch. Zwei Wochen zuvor führte er die Grünen bei der Gemeinderatswahl auf Platz 1 (24,16 Prozent). 1989 zog Willi für fünf Jahre in den Gemeinderat ein, ehe er 1994 in den Landtag wechselte. Er war Klubobmann und mehrfach Landessprecher der Grünen. 2013 zog der Polit-Profi in den Nationalrat ein. Nun ist er Chef einer Vierer-Koalition (Grüne, SPÖ, ÖVP, Für Innsbruck).