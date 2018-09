Innenministerium postet Bild mit Anti-Polizei-Parole

Es ist ein Foto, das in Exekutivkreisen für Unmut sorgt. Sieben junge Männer stehen in einem Polizeizelt und lächeln in die Kamera. Einer der Burschen grinst verschmitzt und hält in seiner rechten Hand ein Smartphone. Auf der Handyhülle sind gut sichtbar die Buchstaben „ACAB“ – es steht für All cops are bastards (alle Polizisten sind Bastarde, Anm.) – eingraviert. Das Foto wurde im Zuge eines Rekrutierungsevents beim Formel-1-Grand Prix in Spielberg geschossen und auf der offiziellen Facebookseite des Innenministeriums gepostet.