Illegaler Weg blockiert Skibetrieb am Pitztaler Gletscher

Es sind die „ Königspisten“ im Skigebiet des Pitztaler Gletschers, die bereits seit einem Monat geschlossen sind. Grund ist die behördliche Sperre eines Skiwegs, der von der Bergstation der Wildspitzbahn zu den Abfahrten führt. Am eingeschränkten Angebot in der für Gletscherskigebiete so wichtigen Vorsaison wird sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern.

Am Mittwochvormittag blitzten die Pitztaler Gletscherbahnen mit einer Beschwerde gegen die Sperre ab, die nach illegaler Bautätigkeit auf dem Skiweg verhängt wurde. Für Tirols Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer kommt die Entscheidung nicht überraschend, wie er nach der Verhandlung am Landesverwaltungsgerichtshof erklärte.

„Unstrittig ist, dass das große Auswirkungen auf das Pitztal hat. Aber die Gesetze müssen für alle gelten. Wenn ein solcher Skiweg ohne Bewilligung errichtet wird, heißt das, dass er nicht verwendet werden darf, so lange es keine Genehmigung gibt“, sagt Kostenzer.