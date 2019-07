Identitäre: Neues Vereinshaus in der Steiermark besprüht

Das am Wochenende eröffnete neue Vereinshaus der rechtsextremen steirischen Identitären (IBÖ) ist in der Nacht auf Mittwoch mit dem Schriftzug "you are not welcome!" besprüht worden. Den Worten in schwarzer Farbe wurde ein durchgestrichenes Hakenkreuz auf der Hausmauer hinzugefügt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Nach dem Täter wird gesucht.