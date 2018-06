Die ÖVP spürt gerade Rückenwind und will bei der Wien-Wahl mindestens 20 Prozent holen. Ein zu hohes Ziel?

Umfragen sind natürlich volatil. Jetzt eine Prognose für 2020 abzugeben ist schwer. Ich bin kein Prophet.

Die Ausgangsposition für die ÖVP ist eine gute, man hat zuletzt nur 9,2 Prozent geholt.

Das stimmt insofern, dass die ÖVP mehr Möglichkeiten nach oben hat, als beim letzten Mal.

Und welche Rolle wird der Wirtschaftsbund dabei spielen?

Wir decken als Teilorganisation die Wirtschaft ab. Die ÖVP ist in ihrer DNA eine wirtschaftsaffine Partei, das unterstreicht die Rolle des Wirtschaftsbundes.

Sie haben im Mai im Wirtschaftsparlament Forderungen für die Wiener Märkte erhoben. Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat vergangene Woche nun die neue Marktordnung verkündet. Geht sie Ihnen weit genug?

Es war ein halber Schritt in die richtige Richtung.

Wie schaut der ganze aus?

So wie wir es im Wirtschaftsparlament beschlossen haben. Dort fordern wir zum Beispiel, dass die Stadt in unterversorgten Bezirken neue Standort prüft.

Haben Sie einen Ort im Kopf?

Zunächst ist es wichtig, die bestehenden Märkte in Richtung Nahversorgung zu stärken. Wenn Sie sich die heutige Marktlage anschauen, dann ist das sehr viel Gastronomie und der Handel ist zurückgedrängt.

Sie wurden vergangene Woche mit 91,3 Prozent als Wirtschaftsbund-Chef wiedergewählt. Was nehmen Sie sich für die kommenden vier Jahre vor?

In der letzten Periode war mein Ziel, die Fenster zu öffnen, also den Wirtschaftsbund offener und breiter aufzustellen, andere Unternehmerschichten, hereinholen. Da waren wir erfolgreich. Heute sind ca. 50 Prozent der Wirtschaftsbund-Mitglieder nicht ÖVP-Mitglieder. Jetzt geht es mir darum, unsere gestalterische Kraft weiter zu verstärken. Der Wirtschaftsbund wird sich intensiv in Themen einmischen, die diese Stadt bewegen.

Die Tourismuszonen sind von der letzten Periode ja noch übrige geblieben ...

Das stimmt. Aber wir haben zum Start der Stadtregierung 2015 66 Maßnahmen aufgestellt. Knapp 30 davon haben wir umgesetzt oder sie sind in der Umsetzung. Mit dem Erfolg hätte ich damals nicht gerechnet.

Und welche Themen wollen Sie neu angehen?

Der Infrastruktur-Ausbau ist ein zentraler Schwerpunkt. Vom Lobautunnel über E-Ladestationen bis zur Breitspuranbindung und die Seidenstraße.

Puncto Breitspurbahn. Wie realistisch ist das wirklich? Wir bleiben dran. Immerhin steht dieses Projekt nun im Regierungsprogramm.

Helfen da die russischen Kontakte der FPÖ?

Das möge die FPÖ beurteilen.

Haben Sie eigentlich über Ihre jetzige Funktion hinaus Ambitionen, in der Bundespolitik eine Rolle zu spielen?

Wenn Sie damit meinen, eine Funktion: nein. Wenn Sie damit meinen, zu drängen, zu buserieren – dann ja. Das ist auch die Rolle, die meines Erachtens dem Kammerpräsident zukommt.