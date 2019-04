ICE-Anschläge: Verdächtige wurden nach Österreich ausgeliefert

Die beiden vergangene Woche wegen Terrorismusverdachts in Prag festgenommenen Iraker sind nach Wien ausgeliefert worden. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, bestätigte am Mittwoch gegenüber der APA entsprechende tschechische Medienberichte. Die beiden würden nun vernommen, dann werde über einen möglichen U-Haftantrag entschieden, hieß es.

Am Prager Flughafen festgenommen

Die tschechische Nachrichtenagentur CTK berichtete am Mittwoch, die beiden - der 30-jährige Mann und die 27-jährige Frau - seien bereits am Dienstag nach Österreich überstellt worden. Eine österreichische Eskorte habe die Verdächtigen an der Grenze übernommen. Die beiden in Wien wohnhaften Iraker waren am vergangenen Mittwoch im Zusammenhang mit den Anschlägen auf ICE-Züge in Deutschland auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls aus Österreich in Prag am Flughafen festgenommen worden. Am Freitag hatte das Prager Stadtgericht Auslieferungshaft verhängt.