Hunderte Menschen bei Abschlusszeremonie der Villacher Trauerwoche

Nach dem Terroranschlag in Villach ist am Sonntag die von der Stadt ausgerufene Trauerwoche zu Ende gegangen. Den Abschluss fand sie mit Musik und rührenden Worten der Poetry-Slammerin Estha Sackl sowie einem roten Herz, das über die Drau flussabwärts schwamm - direkt am Tatort vorbei, an dem ein 14-jähriger Jugendlicher getötet wurde.

Mehrere 100 Menschen hatten sich zum Abschluss der Trauerwoche unter dem Motto "Ein Herz, eine Stadt. Villach hält zusammen" am Ufer der Drau und auf der Draubrücke eingefunden. Das Glockengeläut pünktlich um 18 Uhr, zum Beginn der Abschlussveranstaltung, hüllte die Menschenmenge in betretenes Schweigen.

Zehn Taucher von Feuerwehr und Wasserrettung begleiteten ein Herz die Drau hinab und unter der Brücke durch, an deren Rand der 14-jährige Villacher am 15. Februar starb. "Weil wir Menschen sind" Umrahmt von Musik sprach die Poetry-Slammerin Estha Sackl einen Text zur Situation. Davon, dass alles dunkel geworden sei mit einem Schlag, und davon, dass ein Lichtermeer dieses Dunkel erhelle, ein Lichtermeer der Gemeinsamkeit. "Villach steht zusammen, Villach hält zusammen, weil uns das verbindet, weil wir Menschen sind", schloss die Künstlerin.

© APA/GERD EGGENBERGER

Das hell erleuchtete Herz trieb die Drau hinab, während am Ufer und auf der Brücke eigens aufgestellte Lichter den dunklen Fluss erhellten. "Kummts guat ham, Villach hält zusammen", bedankte sich Sackl. Die Villacherinnen und Villacher machten sich langsam auf, still verließen sie die Brücke. Die Veranstaltung am Sonntag beschloss die vom Villacher Bürgermeister Günter Albel (SPÖ) ausgerufene Trauerwoche. Am 15. Februar hatte ein 23-jähriger Asylberechtigter in der Nähe des Hauptplatzes wahllos auf umstehende Männer eingestochen, ehe er von einem syrischen Landsmann mit dem Auto angefahren und aufgehalten wurde.

Der 23-Jährige tötete einen 14-jährigen Villacher und verletzte fünf weitere Personen teilweise schwer, er sitzt in Untersuchungshaft. Der 14-Jährige wurde am Samstag in seinem Heimatort beigesetzt, das Begräbnis stand laut Medienberichten unter Polizeischutz. Am Ort des Anschlags am Rande der Draubrücke bleibt auch weiterhin die Möglichkeit bestehen, Kerzen zu entzünden.