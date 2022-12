Autounfall in der Steiermark: Laterne und Leitschiene weggerissen

Hohen Sachschaden hat ein Pkw-Lenker in der Nacht auf Donnerstag in Lannach in der Steiermark verursacht: Er war aus bisher unbekannter Ursache über einen Kreisverkehr gefahren. Danach hat das Fahrzeug Leitschienen auf rund 15 Metern gerammt und weggerissen sowie eine Straßenlaterne zerstört.

Die beiden Insassen blieben trotzdem nahezu unverletzt, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg mit. Der Verkehr musste für rund zwei Stunden umgeleitet werden.