Hofer ändert seine Öffnungszeiten im Dezember

Der Dezember bringt einige Feiertage mit sich, weshalb sich auch der Handel entsprechend darauf einstellt. Hofer kündigt in einer Aussendung verkürzte Öffnungszeiten an gewissen Tagen an.

Betroffen sind der 8. Dezember , also Maria Empfängnis, der heuer auf einen Montag fällt – an diesem Tag hat der Discounter von 10 bis 18 Uhr geöffnet –, der 24. Dezember (Heiligabend) mit Öffnungszeiten von 7 bis 13 Uhr sowie der 31. Dezember (Silvester), an dem regulär bis 15 Uhr geöffnet ist. Am 25. Dezember haben alle Hofer-Filialen österreichweit geschlossen.

Touristische Hotspots

Am 26. Dezember 2025 und am 1. Jänner 2026 sind jene Filialen geöffnet, die grundsätzlich auch an Feiertagen offen sein dürfen, also insbesondere Standorte in touristischen Regionen.

Mit diesen Maßnahmen wolle man den Kunden einen stressfreien Einkauf ermöglichen und gleichzeitig die Mitarbeiter entlasten, heißt es in der Aussendung des Unternehmens.