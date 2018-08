Hitzewelle zeitweise unterbrochen: Das Wetter für die neue Woche

Im Laufe der Woche pausiert die Hitzewelle dann aber immer wieder. Die trockenen und heißen Phasen werden von kühleren und feuchteren Phasen unterbrochen. Schon ab Montagnachmittag türmen sich zahlreiche Quellwolken und bringen vorwiegend im Berg- und Hügelland Schauer und Gewitter hervor. In der Nacht geht die Regenneigung allerdings wieder deutlich zurück und die Wolken lockern vorübergehend auf.

Am Dienstag können in der Früh ein paar Wolkenfelder durchziehen, dann scheint überwiegend die Sonne, die Temperaturen sinken aber leicht ab. Am Mittwoch verschwindet die Kaltfront wieder, es wird vor allem im Osten des Landes wieder hochsommerlich warm und sonnig, mit Tiefsttemperaturen um 20 Grad und Tageshöchsttemperaturen bei rund 31 Grad. Donnerstag und Freitag tritt mit einem Zwischenhoch wieder der Hochsommer auf den Plan, bevor sich dann am Wochenende voraussichtlich wieder eine Kaltfront von Nordwesten aus nähert und erneut Abkühlung und Regen bringt.