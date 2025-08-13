Wo es heute besonders heiß war: 30 Grad und mehr an 210 Wetterstationen

Rund 210 von insgesamt rund 280 Wetterstationen der Geosphere Austria haben am Mittwoch eine Temperatur von mindestens 30 Grad gemessen - Wien Innere Stadt und Innsbruck Universität waren mit jeweils 34,9 Grad die vorläufigen Spitzenreiter.

Vom absoluten Temperaturrekord blieben die Werte übrigens weit entfernt: 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg, gemessen am 8. August 2013.

Bereits Mitte August wurde im Großteil Österreichs die durchschnittliche Zahl an Hitzetagen (mindestens 30 Grad) eines gesamten Jahres übertroffen. Zum Beispiel gab es in Wien Innere Stadt schon 31 Hitzetage, in einem durchschnittlichen gesamten Jahr sind es hier 27 Hitzetage (Vergleich mit Klimaperiode 1991-2020).

Prognose für die nächsten Tage

In den nächsten Tagen bleibt es sehr heiß und größtenteils auch recht sonnig. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter steigt aber zum Wochenende hin. Am Samstag werden die Luftmassen über nahezu ganz Österreich feuchter, die räumlichen Luftdruckunterschiede sind hingegen eher schwach ausgeprägt.