Hilferuf aus Spitälern: „Die Mitarbeiter brechen zusammen“

Das liege zum einen am Fachkräftemangel, aber auch an verfehlter Sparpolitik, vermutet Horst Schachner, Vorsitzender des ÖGB in der Steiermark. „Freunde, so kann es nicht weiter gehen. Wir wollen mehr Gesundheitspersonal.“ Die Forderung betreffe nicht nur Landesspitäler, erinnert Schachner: Vergangene Woche demonstrierten zum Beispiel Mitarbeiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder mit 180 „Pappkameraden“, wie viele Arbeitskräfte fehlen.