"High Protein"-Produkte boomen: Ein Drittel kauft sie regelmäßig

Die Österreicher greifen gerne zu sogenannten High-Protein-Produkten. Das zeigt eine Umfrage des IMAS-Instituts, deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden. Ein Drittel nimmt demnach mindestens einmal pro Woche solche Riegel, Joghurts oder Puddings zu sich, acht Prozent greifen sogar täglich dazu. 37 Prozent kaufen nie derartige Eiweißprodukte. 35 Prozent halten High-Protein-Produkte für gesund, 25 Prozent für ungesund. Unter den regelmäßigen Konsumenten ist die Einschätzung bezüglich gesundheitlichem Nutzen naturgemäß besser: Von ihnen glauben 70 Prozent, dass diese Produkte gesund sind, und nur sechs Prozent halten sie für ungesund.

Insgesamt hat IMAS 1.008 Personen ab 16 Jahren in persönlichen Interviews gefragt. Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigten sich dabei kaum. Jüngere und höher Gebildete greifen häufiger zu diesen Produkten als ältere Menschen oder solche mit formal niedriger Bildung. Ein Drittel anfällig für Ernährungstrends Jene Befragten, die regelmäßig High-Protein-Produkte konsumieren, wurden von IMAS nach ihren Motiven gefragt: 48 Prozent von ihnen sehen darin einen praktischen Snack für zwischendurch, 47 Prozent kaufen sie wegen des Geschmacks und 31 Prozent um länger satt zu bleiben. Erst auf Rang vier kommt das Argument Gesundheit, das 30 Prozent vorbrachten. 29 Prozent greifen aus Gewohnheit zu Protein-Riegeln und -Joghurts, 24 Prozent erhoffen sich davon eine Unterstützung des Muskelaufbaus oder ihres Trainings und 13 Prozent nehmen sie im Rahmen einer Diät zu sich. 33 Prozent lassen sich beim Einkauf laut ihrer Selbsteinschätzung von Ernährungstrends wie "high protein", "low carb" oder "vegan" beeinflussen, 38 Prozent bestreiten das.