Helfer im Schnee: Brenzlige Situationen sind für sie Routine

Ortsfremde stellen sich manchmal patschert an. Wenige Kilometer weiter breitet ein Reporter-Team aus Wien auf einem Parkplatz in Schladming die Anleitung zum Schneeketten-Anlegen auf dem matschig-kalten Boden aus. Einheimische beobachten sie skeptisch. Eine junge Frau aus der Gegend, sie heißt Christine, nimmt sich der Hilflosen an und legt fröhlich plaudernd mir nichts dir nichts die Ketten auf die Vorderreifen. So schafft es das Reporterteam beschämt, aber erleichtert in die Ramsau am Fuße des Dachsteins.

Dort sieht man im dichten Schneetreiben die Hand vor den Augen kaum. Der Schlepplift verwaist, nur wenige Sportler lassen sich nicht entmutigen und sind auf den Langlaufpisten unterwegs.