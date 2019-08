Handy-Daten sind für die Behörde auch bei Mord tabu

Laut Anklage soll Tamara B. am 22. Jänner dieses Jahres in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha, NÖ) ihre 64-jährige Bekannte mit einem Zimmermannshammer mit 20 wuchtigen Schlägen getötet und einen 7,5 Kilo schweren Tresor mit 11.000 Euro Inhalt geraubt haben.

Die Polizei stellte die DNA der Verdächtigen an der Leiche, ihrer Kleidung sowie an zahlreichen Stellen der Wohnung sicher – auch blutverschmierte Spuren sind darunter. Weil man sich weitere belastende Indizien aus einem Backup des Smartphones erwartete, habe die Staatsanwaltschaft Korneuburg die Duplizierung der SIM-Karte angeregt, bestätigt Sprecher Friedrich Köhl. „Wir wollten damit eine Rechtssprechung herbeiführen, in dem Fall ist es aber negativ ausgegangen“, so Köhl.