Ein Gartenbuch aus Österreich wird zum internationalen Bestseller

Autorin Andrea Heistinger ist begeistert: „Wir waren über den Erfolg sehr überrascht.“ Jetzt kommt das Werk in einer neuen und vollständig überarbeiteten Version wieder auf den Markt.

Wenn ein Buch zu einem Nischenthema eine Auflage von 60.000 Exemplaren erreicht, dann muss es schon besonders gut sein. Das „Handbuch Samengärtnerei“ hat das allein im deutschsprachigen Raum geschafft. Zudem wurde es in mehrere Sprachen übersetzt. Selbst ins Englische – obwohl die Briten eine große Tradition im Gartenbau haben.

Das Buch ist das wohl mit Abstand fundierteste Standardwerk zum Thema und wendet sich nicht nur an Profis, sondern an alle, die gerne ihre Samen selbst züchten – mit Gemüse und Obstsorten, mit denen das möglich ist. Denn Samen lassen sich nur aus „samenfesten Pflanzen“ und nicht aus hybriden Sorten züchten, wie man sie in den meisten Sackerln findet, die im Frühjahr häufig verkauft werden.