Hamas: Ermittlungen auch in Österreich
In Österreich laufen aktuell Ermittlungen gegen die Hamas. Im Zuge dieser kam es auch zur Sicherstellung von Beweismitteln, bestätigte das Innenministerium der APA am Freitag entsprechende israelische Medienberichte. Weitere Informationen könne man aufgrund der noch laufenden Ermittlungsschritte der Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst aktuell nicht bekannt geben.
Festnahmen in Berlin
Zuletzt waren in Berlin drei Mitglieder der Hamas festgenommen worden. Als sogenannte Auslandsoperateure der islamistischen palästinensischen Terrororganisation Hamas sollen sie laut Bundesanwaltschaft - der obersten deutschen Anklagebehörde - von Deutschland aus unter anderem ein Sturmgewehr, Pistolen und Munition beschafft haben. "Die Waffen sollten der Hamas für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen", so die Behörde. Einen konkreten Anschlagsplan gab es aber wohl bisher nicht.
Die Ermittlungen in Österreich dürften mit diesem Fall in Zusammenhang stehen. Einem Bericht von "ynet" zu Folge hatte der Mossad mit deutschen Geheimdiensten kooperiert, was zur Festnahme der Zelle geführt habe. Die Operation habe sich über mehrere Länder erstreckt und auch außerhalb Deutschlands zu Festnahmen geführt.
"Hohe Ermittlungskompetenz"
„Die Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst hat einmal mehr ihre hohe Ermittlungskompetenz im entschlossenen Vorgehen gegen jede Form von Extremismus unter Beweis gestellt. Gerade die wiedererlangte internationale Anerkennung ist dabei von entscheidender Bedeutung und Garant für ein effektives Vorgehen gegen islamistischen Extremismus“, äußerte sich Innenminister Gerhard Karner zur Causa.
Auch Staatssekretär Jörg Leichtfried ergänzte, dass es durch intensive Ermittlungen gelungen sei, im Zusammenhang mit einer international agierenden Terror-Organisation Maßnahmen in Österreich umsetzen und so ein wichtiges Zeichen gegen islamistischen Terrorismus in Österreich zu setzen. Nähere Details, um welche Maßnahmen es sich konkret handelt, liegen derzeit nicht vor.
